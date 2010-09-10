-TENİS ŞAMPİYONUNA DEVLET NİŞANI FLORANSA (A.A) - 10.09.2010 - 2010 Fransa Açık'ta tek bayanlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan İtalyan raket Francesca Schiavone'ye İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından devlet nişanı verildi. Bayanlar tenisinde dünya 7 numarası olan Schiavone'nin 'Cumhuriyetin Komutanı'' nişanına layık görülmesindeki en büyük neden ise 30 yaşındaki sporcunun grand-slam kazanan ilk İtalyan kadın tenisçi olması. Başarılı raketin layık görüldüğü bu nişanı daha önce İtalyan sporculardan Giuliano Razzoli ile Francesca Porcellato almıştı. Schiavone, 2010 Fransa Açık finalinde Avustralyalı Samantha Stosur'u 6-4 ve 7-6 (2)'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. İtalyan raket, sezonun son grand-slami ABD Açık'a, evsahibi ülkeden Venus Williams'a 7-6 (5) ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek çeyrek finalde veda etmişti. Teniste sert zeminde oynanan Avustralya Açık, toprak zeminde oynanan Fransa Açık (Roland Garros), çim kortta oynanan Wimbledon ve yine sert zeminde oynanan ABD Açık olmak üzere 4 büyük turnuva (Grand-Slam) bulunuyor.