Tenis kortu projesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fenerbahçe sahiline 7 adet tenis kortu yapma projesi, Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla iptal edildi.

Kadıköylülerin dinlenme, yürüyüş ve bisiklet rotalarından biri olan ve yaklaşık 250 ağacın bulunduğu Fenerbahçe sahili, yan yana yapılacak 7 tenis kortu, idari birim ve kafeterya yapmak üzere panellerle çevrilmeye başlanmıştı.

DHA'dan Ezgi Çapa'nın haberine göre herhangi bir bilgilendirme notu veya şantiye levhası konulmadan başlanan çalışmanın İBB tarafından yürütüldüğü, Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı kapsamında Göztepe 60.Yıl Parkı’na yapılacak metro durağı için Gülbahçe Spor Tesisleri’nde hizmet veren 7 adet tenis kortunun iptal edileceği, bu kortların sahile taşınacağı iddia edilmişti.

İBB’den bir yetkili iddiayı doğrulayarak, sahile taşınması planlanan kortlar için metro inşaatı bitimine kadar daha uygun bir yer bulunacağını söyledi. Öte yandan Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattının tamamlanması ile birlikte Göztepe 60.Yıl Parkı’nda bulunan 7 adet tenis kortunun da aynen eski yerlerine konulacağı bilgisini paylaştı.