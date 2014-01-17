Taner Yıldız: Şubat'ta doğalgaza zam yok



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, şubat ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, "Enerji Çocuk Projesi"nin tanıtımına katıldı.Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Şubat ayında doğalgaza zam yapılmayacağını söyledi.

Yıldız şunları söyledi:

"Kimse vatandaşlarımızın ümitleriyle, beklentileriyle bunları basın malzemesi yapmasın. 2013'te sürekli zam olacak haberleriyle vatandaşı tedirgin ettiler. Ama o gerçeği yansıtmadı. Biz, bütün artan maliyetlere rağmen Şubat ayında zam yapmayacağız. Maliyetlerin arttığını sağır sultan duydu. Doların bu kadar artıyor olmasının Türkiye’ye maliyetlerinin ne kadar ağır olduğunu söylemem lazım. Siyasi istikrarın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bugün rakamların geldiği noktayı görüyoruz."