Tendürek'te 8, Çukurca'da 3 asker hayatını kaybetti

Van'ın Çaldıran ilçesinde, PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda, üs bölgesine dönmekte olan birliğin saldırıya uğraması sonucu sekiz askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi arasında bulunan Tendürek Dağı'ndaki saldırıyla ilgili olarak Van Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada "2 Eylül 2016 günü çıkan çatışmada 1 teğmen, 2 astsubay ve 5 uzman çavuş olmak üzere 8 askerimiz şehit olmuş, 8 askerimiz yaralanmıştır" denildi.

Aynı bölgede Perşembe günü de 1 asker ile 3 korucunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bu arada, Hakkari'nin Çukurca İlçesi kırsalında bu sabah saatlerinde çıkan çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiği 3'ü ağır olmak üzere 20 askerin de yaralandığı bildirildi.