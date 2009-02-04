Tencerede bomba!

İzmir'in Buca ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde bir hafta önce tencere içinde zaman ayarlı bir bomba bulunduğu ortaya çıktı.

İçerisinde gübre, havai fişek tozları, potasyum hidrat karışımı bulunan 3 kilogram el yapımı bomba vatandaşın ihbarı üzerine patlamadan bulundu. Zaman ayarlı ve 1 saat sonra patlamaya hazır halde bulunan tencere içerisindeki bomba vatandaşlar tarafından fark edilmeseydi, çoğunluğu üniversite öğrencisi onlarca kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.



Olay bir hafta önce Buca Kasaplar Sokağı içerisinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan bir kadın, mağaza önünde çelik tencerenin bırakıldığını gördü. Mağazanın kapısı önüne bırakılan tencereden şüphelenen kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini alarak bomba imha ekiplerini çağırdı.



İçerisinden saatli bomba çıktı



Olay yerine gelen bomba uzmanı ekipler, tencerenin kapağını açtığında şoke oldu. Tencerede gübre, havai fişek tozları, potasyum hidrattan oluşan yaklaşık 3 kilogram el yapımı ve zaman ayarlı bomba olduğu belirlendi. Bombanın 1 saat içerisinde patlamaya hazır olduğunu tespit eden ekipler, olay yerinde bombayı etkisiz hale getirdi. Polis, el yapımı hazırlanmış bombayı ve tencereyi incelemek üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü.



Alışveriş merkezinin sahibi AKP'li



Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan ekipler, el yapımı ve zaman ayarlı bombayı sol örgütlerin koymuş olabileceği üzerinde duruyor. Tencerenin konulduğu alışveriş merkezinin sahibinin AKP'li bir yöneticinin olması gözleri sol örgütlere çevirdi. Polis, eşkalleri belirlenen ve güvenlik kameralarına yakalanan 20-25 yaşlarındaki iki bombacının kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.



Fark edilmese felaketti



Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri'nde okuyan öğrencilerin fakültelerine gitmek için bombanın bırakıldığı alışveriş merkezi önünden geçtiği ve aynı güzergahta çok sayıda alışveriş merkezi bulunduğu belirtilirken, bombanın fark edilmemesi halinde çok sayıda kişinin ölebileceği kaydedildi.