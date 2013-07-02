Tencere tava eylemine para cezası

Antalya'nın Finike ilçesinde, Gezi Parkı’ndaki olayların ardından akşamları yapılan protesto eylemlerine tencere-tava çalarak destek veren eczacı Aslı Filiz’e, gürültü yaptığı gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 88 lira idari para cezası kesildi.

Suat Söğüt'ün DHA'daki haberine göre, Avukat Atilla Sözbir, müvekkili Aslı Filiz’e, "Kabahatler Kanunu’na muhalefet" suçundan 88 lira para cezası kesilmesi üzerine Finike Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne itiraz dilekçesi verdi. Avukat Sözbir, bu işlemin yasaya aykırı, müvekkilinin eylemininse demokratik hak olduğu görüşünü dile getirdi.



Basit gürültü değil



İtiraz dilekçesinde, söz konusu eylemin basit bir gürültü olmadığı, ülke gündemini uzun süredir meşgul eden toplumsal hareketin küçük bir parçası olduğu ifade edildi. Gezi Parkı eylemlerinin ülke çapına yayıldığı hatırlatılan dilekçede, Filiz’in de yaşananlar karşısında suskun kalamayarak, mümkün olan en pasif, en zararsız şekilde kendisini ifade etmeye çalıştığı belirtildi. Dilekçede, Susurluk olaylarında da benzer eylemler yapıldığı, ancak bu eylemlere katılanlara yaptırım uygulanmadığı hatırlatıldı.

Dilekçede, söz konusu eylemin Türkiye çapında saat 21.00’de başladığı, tutanağın da aynı saatte olduğu hatırlatılarak, ’ihbar’ üzerine işlem yapma gerekçesi eleştirildi. Dilekçede, "Yapılan işlemin amacının gürültüyü önlemek değil, eyleme katılanlar üzerinde baskı oluşturmak olduğu açıktır" denildi.



'Uygulamayı kınıyoruz'



Eczacı Aslı Filiz, balkonundan yaklaşık 1 hafta boyunca her gün saat 21.00 sıralarında kısa süre tencere-tava çalma eylemine destek verdiğini, eşi Ahmet Metin Filiz’in de ışıkları yakıp söndürdüğünü söyledi. Bunun gürültüden rahatsız olan komşunun şikayetiyle ceza kesilmesi olmadığını savunan Filiz, "Türkiye’nin dört bir yanında, hatta dünyada birçok yerinde yapılan, hükümetin Gezi Parkı olaylarındaki tavrını protesto eylemlerini bastırma politikasının küçük bir parçasıdır. Demokrasilerde halkın sesine kulak verilirken, burada kesilmektedir" dedi.

Polisi değil, halkın demokratik tepki vermesine karşı polisi görevlendiren yönetimi eleştirdiklerini vurgulayan Filiz, "Bahane uydurarak yapılan cezai uygulamalarla halkın demokratik tepki vermesini engellemek sorunlara çözüm olmaz, aksine artırır. Uygulamayı kınıyoruz" diye konuştu.

Finike İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise gürültü yapılması nedeniyle gelen ihbarları değerlendirdiklerini ve ’Kabahatler Kanunu’na muhalefet’ suçundan idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.