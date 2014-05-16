Tencere-tava davasında beraat kararı

Gezi Parkı protestolarında sırasında yaptıkları tencere-tava eylemi nedeniyle kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Filiz Değirmenciler ve çocukları Tuğçe Aldede ile Onur Aldede yüklenen suç açısından kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Filiz Değirmeciler ile çocukları Tuğçe Aldede ile Onur Aldede katıldı. Değirmenciler ve çocuklarından şikayetçi olan Hilal Kazcıoğlu ise duruşmaya gelmedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, şikayetçi Hilal Kazcıoğlu'nun tarafından dosyaya konulan ve olaya ilişkin ropörtaj görüntülerinin yer aldığı “Tencere-tava” isimli CD duruşma salonunda izlendi. Duruşmada söz alam sanık Tuğçe Aldede, CD’de yer alan görüntüde ilk konuşan kişinin komşusu Dilek Bolverdi, ikinci konuşan kişinin ise kendisi olduğunu söyledi.

‘Husumet beslemiştir’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Dilek Bolverdi, sanıkların 20 yıllık komşusu olduğunu belirterek, olayın tencere-tava davası olmadığını söyledi.

Bolverdi, "Hilal hanım çok fazla sayıda hayvan beslediği için apartmanda zaman zaman imza toplanarak belediyeye şikayet edilmişti. Hayvanlar yüzünden apartmanı pire basmıştı. Şikayetimize rağmen Hilal hanım devam etti. Bu yüzden Filiz Hanım'a husumet beslemiştir. Filiz Hanım tencere-tava da çalmamıştır" dedi. Son sözleri sorulan Filiz Değirmenciler ve çocukları Tuğçe Aldede ile Onur Aldede beraatlerini talep etti.

Değirmeciler ile çocuklarının avukatı Nuran Atahan ise müvekkillerinin sırf müştekiyi rahatsız etmek için su ve toprak atmalarının söz konusu olmadığını belirterek, "O tarihte tencere-tava olayları protesto amaçlı yapılıyordu. TCK'nın 123. maddesine göre suçun oluşabilmesi için bir kişinin hedef alınması ve kasıtlı olması gerekir. Müvekkillerimin tencere-tava çalması söz konusu değil. Çalmış dahi olsalar TCK'nın 123. maddesine muhalefet söz konusu değil" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan yargıç, tencere tava çalarak kişilerin huzur ve sükununu bozdukları gerekçesiyle yargılanan Filiz Değirmenciler ve çocukları Tuğçe Aldede ile Onur Aldede hakkında yüklenen suç açısından kasıtları bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.