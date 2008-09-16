Ten Cate Inter’den umutlu



Panathinaikos teknik direktörü Ten Cate, Şampiyonlar Ligi açılış maçında karşılaşacakları Inter’in kaybederek başlama geleneğinin sürmesini dilediğini belirtti.



İki sezon önce Lizbon’da Sporting Lizbon’a geçen sezon da İstanbul’da Fenerbahçe’ye sürpriz şekilde mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne kötü başlamayı adet haline getiren Inter’in bu seneki rakibi ise Panathinaikos.



Atina’da oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Ten Cate, ilk maçta Inter’i konuk etmenin bir avantaj olduğunu ve bu avantajı hayata geçirmeyi istediklerini söyledi. Inter’in geleneği bozmayıp mağlup olmasını umduğunu dile getiren Hollandalı teknik adam Inter’in tek oyuncusunun neredeyse tüm Panathinaikos’a eşit olduğunu da vurguladı. Bu nedenle ekstra mücadele etmeleri gerektiğini ifade eden Ten Cate maç hakkında güzel hisleri olduğunu sözlerine ekledi.

