Temsilciler otomotiv kurtarma planını kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Amerikan otomotiv üreticilerini iflastan kurtarmak için 14 milyar dolar acil kredi verilmesini kabul etti.



Başkan George W. Bush yönetimiyle Kongre'deki Demokratların üzerinde anlaştığı, krizdeki otomotiv sektörünün kurtarılması için, bu sektördeki üç dev şirkete 14 milyar dolar aktarılmasını öngören yasa tasarısı, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.



Planında daha açıklığa kavuşmayan noktalar olduğu söylenen tasarı, Temsilciler Meclisi genel kurulundaki oylamada, ağırlıkla Demokratların desteğiyle 170'e karşı 237 oyla benimsendi.

Tasarının imzalanmak üzere Başkan Bush'a gönderilmesi için Senato'da da kabul edilmesi gerekiyor.



Ancak üst kanat Senato'da tasarıya ilişkin ciddi sıkıntı bulunuyor.



Senato'daki Cumhuriyetçilerin otomotiv sektörünün kurtarılmasına karşı çıkması, tasarının yasalaşması ihtimalini azalttı.



Cumhuriyetçi senatörler, sıkıntıdaki otomotiv devlerinin iflasa bırakılmasını veya federal devlet yardımı karşılığında, bu şirketlerde çalışan işçilerden ücret indirimi gibi büyük tavizler istiyor.

Tasarının 100 üyeli Senato'dan engelsiz geçmesi için 60 oy gerekiyor ve tasarıyı destekleyen Demokratlar henüz bu sayıya ulaşmış değil.



Cumhuriyetçi senatörler, tasarıya karşı çıkarak, Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi Başkan Bush'a karşı da cephe almış bulunuyor.



Demokrat senatörler ve Bush'un Beyaz Saray genel sekreteri Josh Bolten, itirazcı Cumhuriyetçi senatörler nezdinde lobi yapıyor.



14 milyar dolarlık destek planı, çökmek üzere bulunan otomotiv devleri General Motors, Chrysler ve Ford'a acilen para aktarımını ve bunun karşılığında sektörün reformdan geçmesini denetleyecek özel bir yetkili atanmasını öngörüyor.

