Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin bilgisayarını çalmakla suçlanan Kapitol baskıncısı kadın gözaltına alındı

Federal yetkililer, Kapitol baskınına katılan ve eski sevgilisinin "Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bilgisayarını çalmakla" suçladığı bir kadını gözaltına aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı'ndan bir yetkili, 6 Ocak'ta gerçekleşen Kapitol baskınına katılan Riley June Williams isimli bir kadının yakalandığını söyledi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Williams hakkında Kapitol binasına yasa dışı bir şekilde girmek ve düzeni bozacak eylemlerde bulunmak gerekçesiyle arama kaydı çıkarmıştı. FBI, Williams'ın eski sevgilisi olduğunu iddia eden bir kişinin kendilerini aradığını ve Williams'ın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye ait bilgisayarı ve hafıza kartını 'Rusya'ya göndermek üzere' çaldığını iddia etmişti. FBI, suçlamanın incelendiğini söyledi.

Pelosi'nin Özel Kalem Müdürü Yardımcısı, ofisten bir bilgisayar çalındığını doğruladı ancak bilgisayarın yalnız sunumlar için kullanıldığını ekledi.