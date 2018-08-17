Temmuz'da küçük şirket kuruluşları yüzde 2.17, kapanışları yüzde 72.80 arttı

İstanbul, 17 Ağustos (DHA) - Türkiye genelinde, Temmuz ayında \"gerçek kişi ticari işletme\" olarak bilinen küçük şirket kuruluşları, bir önceki aya göre yüzde 2.17, aynı gruptaki şirket kapanışları yüzde 72.80 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) verilerine göre, Temmuz ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 23.27 artış, kooperatif sayısında yüzde 12.94 azalış görüldü.

Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 32.94, kooperatif sayısı yüzde 59.09 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 72.80 arttı.