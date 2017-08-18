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Temmuz'da kaç şirket kuruldu, kaç şirket kapandı?

TOBB, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı

18 Ağustos 2017 13:30

Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 12,72 azalarak 5 bin 195 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,28 artışla bin 90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, bir önceki aya göre yüzde 12,72 azalarak 5 bin 952'den 5 bin 195'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,28 arttı ve bin 90 oldu. Haziranda kapanan şirket sayısı bin 16 idi.

Kurulan şirket sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,91, kapanan şirket sayısı yüzde 112,89 artış gösterdi.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,06 artarak 41 bin 494, kapanan şirket sayısı yüzde 19,99 artarak 6 bin 988 oldu.

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