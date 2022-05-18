Temmuzda en ucuz sigara 40 TL olabilir

Alkollü içecek ve tütün ürünlerinden alınan ÖTV'ye her 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranı kadar artışı yapılması, bu yıl yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle temmuzda en ucuz sigarayı 40, litrelik rakıyı ise 570 liraya çıkarabilir.

Zam oranında ise son karar Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olurken, Erdoğan söz konusu zam kararını erteleyebilme ya da tamamen iptal etme yetkisine sahip.

2022 yılının 4 aylık dönemde ÜFE yüzde 39.23'e ulaştı. ÜFE'de söz konusu artışın aynı oranda gitmesi halinde ÜFE 6 ayda yüzde 60-70 dolayına ulaşacak.

ÜFE'nin yüzde 60'a çıkması halinde en ucuz sigara 37 lira olacakken, yüzde 70'e çıkması durumunda 40 lira olacak. Bu durumda en pahalı sigara ise 51 liraya yükselecek. Litrelik rakı ise 390 liradan 570 liraya çıkacak.