-Temmuzda en fazla altın kazandırdı ANKARA (A.A) - 12.08.2011 - Külçe altın, temmuz ayında yatırımcısına en fazla getiri sağlayan finansal yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Temmuz/2011'' sonuçlarını açıkladı. Buna göre, temmuz ayında en yüksek reel getiri, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,46, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 6,87 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 3,42, avro yüzde 2,61 ve mevduat faizi yüzde 0,55 yatırımcısına reel getiri sağladı. Buna karşılık, İMKB 100 Endeksi yüzde 0,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde de Amerikan Doları yüzde 3,82, avro yüzde 3,00, mevduat faizi yüzde 0,93 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 0,17 oranında reel getiri sağladı. -Altın kazandırdı- Finansal yatırım araçları ÜFE ve TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın 3 aylık, 6 aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,57, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,10 oranında yatırımcısına reel getiri oluşturdu. Altı aylık değerlendirmeye göre de külçe altın, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,88 oranında yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde, İMKB 100 Endeksi, ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,93, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 8,92 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. -Yıllık bazda sıralama- Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranlarına bakıldığında ise en fazla getiri altın ve Avro'da kaydedildi. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın yüzde 28,00 ve avro yüzde 9,04 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, mevduat faizi yüzde 2,37, Amerikan Doları yüzde 2,49 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 2,66 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 32,85, avro yüzde 13,17, mevduat faizi yüzde 1,34, Amerikan Doları yüzde 1,20 ve İMKB 100 Endeksi yüzde 1,03 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.