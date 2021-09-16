Temmuzda 77 milyon liraydı: Örtülü ödenek gideri ağustos ayında 336 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan 'örtülü ödenek' gideri ağustosta 336.3 milyon lira oldu. Bu rakam temmuzda 77.6 milyon lira, Ağustos 2020’de 21.6 milyon liraydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün açıkladığı bütçe sonuçlarına göre, ağustosta Ağustos 2020’ye kıyasla gider yüzde 31.6 artışla 105.7 milyar lira, gelir yüzde 35 artışla 146.5 milyar lira oldu. Buna göre bütçe dengesi 40.8 milyar lira, faiz dışı denge 54.5 milyar lira fazla verdi. Bu performansta özellikle yüzde 33.2 artışla 131.1 milyar liraya ulaşan vergi gelirleri önemli katkı yaptı. Faiz gideri ise yüzde 14.8 artışla 13.7 milyar lira oldu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; ilk sekiz ayda ise gider yüzde 19.5 artışla 910.1 milyar lira, gelir yüzde 34.1 artışla 872.6 milyar lira ve açık 37.5 milyar lira oldu. Faiz dışı denge de 90.7 milyar lira fazla verdi. Bu kapsamda vergi gelirleri yüzde 39.7 artışla 712.8 milyar lira, faiz giderleri yüzde 39.9 artışla 128.2 milyar lira oldu.

Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımında bulunan, nereye kullanıldığı açıklanmayan “örtülü ödenek” gideri ağustosta 336.3 milyon lira oldu. Bu rakam temmuzda 77.6 milyon lira, Ağustos 2020’de 21.6 milyon liraydı. İlk sekiz aylık bu tür harcama da 1.8 milyar liraya dayandı.