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Bilim / Teknoloji

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar açıklandı: Zirve TikTok'un

07 Ağustos 2021 18:37

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar açıklandı. İlk sırasında TikTok yer alırken, Facebook ve Instagram takipte oldu.

Sensor Tower tarafından hazırlanan verilere göre 15 saniyelik video konseptiyle kısa sürede tüm dünyaya büyük başarı elde eden TikTok, temmuz ayında dünya çapında toplam 63 milyon indirmeye ulaştı. Uygulamanın en çok indirildiği ülke Çin olurken, ikinci sırada ABD var.

TikTok'un ardından dünya çapında en çok indirilen uygulama ise Facebook. Geçtiğimiz ay toplamda 53 milyon indirmeye ulaşan Facebook'un en çok indirildiği ülke Hindistan. ABD, Hindistan'ın ardından ikinci sırada.

Temmuz ayında en çok indirilen uygulamalar şöyle:

  • TikTok
  • Facebook
  • Instagram
  • Messenger
  • WhatsApp
  • Snapchat
  • Zoom
  • Telegram
  • CapCut
  • Google Meet

Temmuz ayında en çok indirilen Android uygulamalar ise şöyle:

  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • Messenger
  •  
  • WhatsApp
  • Snapchat
  • ZOOM
  • Google Meet
  • Telegram
  • WhatsApp Business

Temmuz ayında en çok indirilen iOS uygulamalar şöyle:

  • TikTok
  • YouTube
  • Instagram
  • WhatsApp
  • Facebook
  • Taobao
  • Google Maps
  • Messenger
  • CapCut
  • Gmail
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