Temmuz ayında 36 kadın öldürüldü, 11 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu!

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları sürerken kadına yönelik şiddet ve cinayetler devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre; temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme amacı taşıyan Avrupa Konseyi Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalar sürerken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Twitter hesabından paylaştığı rapora göre; Temmuz ayında 36 kadın cinayete kurban gitti ve 11 kadının ölümü ise şüpheli bulundu.

Temmuz ayında öldürülen 36 kadından 5'i ekonomik nedenle, 13'ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. 18 kadının ise neden öldürüldüğü henüz tespit edilemedi.

Şüpheli ölümlere ilişkin açıklama

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan şüpheli ölümlere ilişkin yapılan açıklamada "18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" ifadeleri kullandı.