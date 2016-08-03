Temmuz ayında 18 kadın öldürüldü!

Erkekler Temmuz’da 18 kadın öldürdü, 23 kadını yaraladı, 11 kadına tecavüz etti, 9 kadını taciz etti, 7 kız çocuğuna da cinsel istismarda bulundu.

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 18 kadın öldürdü; 23 kadını yaraladı; 11 kadına tecavüz etti; 9 kadını taciz etti; 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

2016’nın ilk 7 ayında erkekler en az 153 kadın öldürdü, 52 kadına tecavüz etti, 80 kadını taciz etti, 297 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, 196 kadına şiddet uyguladı.

Erkekler Temmuz’da 18 kadın ve bir erkeği (öldürülen kadının babası) öldürdü. Üç kadın cinayetinin failleri henüz belirlenemedi. Trans bir kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Uzun süredir kocasından şiddet gören bir kadın intihar etti.

Cinayetlerin yüzde 11’i koruma tedbir kararlarına rağmen gerçekleştirdi. 2 kadın boşanmak istediği için öldürüldü;3 kadın ise boşandıkları kocaları tarafından öldürüldü.

Katillerin bahaneleri arasında karısının ailesinin yanından bir gün geç dönmesi, “senden koca olmaz” demesi, kadının ilişki teklifini reddetmesi, kızlarının bir erkekle konuşması, öldürdüğü kadının kocasıyla yaşadığı husumet gibi şeyler yer aldı.

Kadınların yüzde 61’ini eski veya mevcut partnerleri öldürdü: Üç kadını eski kocaları, altısını kocaları, ikisini damatları, birini kardeşi, birini kayınbiraderi, birini kocasının husumetli olduğu bir erkek, birini nişanlısı, birini ilişki teklifini reddettiği bir erkek öldürdü. Bir cinayette kadınla katilin tanışıklık derecesi haberlerde yer almadı.

Cinayetlerin yüzde 55’i ateşli silahlarla işlendi: Beş kadın tabancayla, beş kadın tüfekle, yedisi bıçakla, biri darp edilerek öldürüldü.

Katillerden biri cinayetin ardından intihar etti. Temmuz’da katillerin yaşı 24 ile 70, öldürülen kadınların yaşları 25 ile 54 arasında değişti. Cinayetlerin yaşandığı iller Adana (1), Ankara (1), Antalya (2), Bayburt (1), Burdur (1), Bursa (1), Giresun (1), İzmir (1), Karaman (1), Kayseri (1), Kırıkkale (1), Kocaeli (1), Konya (1), Mardin (2), Mersin (1) ve Van (1).

Şiddet – yaralama

Erkekler Temmuz’da 23 kadını yaraladı. Kadınların yüzde 13’ü çıkarttığı uzaklaştırma kararlarına ya da şikayet ve koruma kararı talebinde bulunmalarına rağmen şiddete maruz kaldı.

Şiddet gören kadınların yüzde 9’u boşanmak/ayrılmak istiyordu.

Kadınların yüzde 26’sı kamuya açık alanlarda şiddete maruz kaldı. Olayların yüzde 9’unda şiddet uygulayan erkekler, kadınlara yardım etmek için araya giren vatandaşlara ve/veya polislere de şiddet uyguladı.

Temmuz’da trans kadınlara yönelik iki nefret saldırısı yaşandı. Olaylardan birinde apartman görevlisi olan saldırgan, apartman sakini olan trans kadına defalarca saldırmış ve bir senedir ölümle tehdit ediyordu. Diğer nefret saldırısında ise, “Taraflar barışsın, bugün bayram günü” diyen polis, trans kadının evini sopalarla basan saldırganları serbest bıraktı.

Şiddet uygulayan, cinayete teşebbüs ederek kadınları ağır yaralayan erkeklerin bahaneleri arasında kadının sosyal medya hesabı açması, yere su dökmesi, istediği parayı vermemesi, kadının erkek arkadaşlarıyla konuşması, kadının köpeğiyle toplu taşıma aracına binmek istemesi gibi şeyler yer aldı.

Kadınların yüzde 56’sı mevcut ya da eski partnerlerinden şiddet gördü: Bir kadına ağabeyi, birine apartman görevlisi, ikisine babası, ikisine eski kocası, dokuzuna kocası, birine oğlu, ikisine sevgilisi, birine tacizci bir erkek, ikisine tanımadıkları erkekler şiddet uyguladı. İki olayda şiddet uygulayan erkekle şiddete maruz kalan kadının tanışıklık derecesi belirtilmedi.

Şiddet olaylarının yüzde 39’u ölüme sebebiyet verebilecek şekildegerçekleşti: Altı kadın bıçakla, üç kadın ateşli silahlarla yaralandı. 12 kadın darp edildi, bir kadın cisimle darp edildi.

Temmuz’da şiddet uygulayan erkeklerin yaşları 21 ila 70, şiddete maruz kalan kadınlar 17 ila 56 arasında değişti.

Şiddet olaylarının yaşandığı iller Afyon (1), Ağrı (1), Aksaray (1), Antalya (1), Antep (1), Aydın (1), Bolu (1), Denizli (2), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Giresun (1), İstanbul (2), İzmir (1), Mersin (1), Muğla (2), Niğde (1), Samsun (3) ve Urfa (1).

Tecavüz

Temmuz’da medyaya 11 tecavüz olayı yansıdı.Tecavüze uğrayan kadınlardan biri zihinsel engelliydi, biri ise T.C. vatandaşı olmayan bir ev işçisiydi.

Tecavüzcülerin yüzde 66’sı kadınların tanıdığı erkeklerdi: Bir kadına ev işvereni, birine işyerinden tanıdığı kişi, birine komşusu, birine sosyal medyadan tanıştığı bir erkek, ikisine yeni tanıştıkları erkekler, üçüne tanımadığı erkekler tecavüz etti. İki tecavüz olayında tecavüzcülerin kim olduğu haberlerde belirtilmedi.

Medyaya yansıyan 11 tecavüz vakasında altı tecavüzcü tutuklandı, altı tecavüzcü serbest bırakıldı. Dört tecavüzcüye ilişkin hukuki süreç ise haberlere yansımadı.

Tecavüz olaylarından biri kadının alıkonulduğu evde, biri bir eğlence mekanında, biri çadırda, biri kadının çalıştığı evde, ikisi kadının kendi evinde, ikisi işyerlerinde, biri ormanlık alanda, biri sokakta yaşandı. Bir tecavüz olayının gerçekleştiği mekan haberlere yansımadı.

Tecavüze uğrayan kadınlardan ikisi gasp edildi. Biri tecavüz görüntüleriyle şantaja maruz kaldı.

Tecavüzcülerin yaşı 18 ila 45, tecavüze uğrayan kadınların yaşı 22 ila 42 arasında değişti.

Medyaya yansıyan tecavüz olayları Ankara (1), Antalya (1), Bolu (1), Burdur (1), İstanbul (2), İzmir (1), Konya (1), Muğla (1), Nevşehir (1) ve Zonguldak’ta (1) gerçekleşti.

Taciz

Erkekler Temmuz’da 9 kadına cinsel tacizde bulundu. İki tacizci tutuklandı, diğer tacizcilere yönelik hukuki süreç haberlere yansımadı.

Tacizcilerin yüzde 66’sı kadınların tanımadıkları erkeklerdi: Bir kadını eski kayınbiraderi, birini otobüs muavini, birini tanıdığı/arkadaşı olan erkekler, altısını tanımadıkları erkekler taciz etti.

Taciz olaylarının ikisi plajda, biri apartman girişinde, biri bir alışveriş merkezinde, biri evde, biri markette, biri şehirlerarası otobüste, biri ise uçakta yaşandı. Uçakta tacize uğrayan kadın olaya tepki gösterince tacizci erkek tarafından darp edildi.

Dört kadın fiziksel tacize, biri teşhirciliğe maruz kaldı. Üç taciz olayında kadınlar eteklerinin altından ya da plaj kıyafetiyle kameraya kaydedildi, bir erkek ise markette kadınların sırtlarına “tanışalım” ve telefon numarası yazan kağıtlar yapıştırdı.

Medyaya yansıyan taciz vakaları Edirne (2), Isparta (1), İstanbul (2), Kırıkkale (1), Mersin (1), Samsun (1) ve Adana-Ankara uçağında (1) yaşandı.

Çocuk istismarı

Temmuz’da medyaya 7 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar haberi yansıdı. Tacize uğrayan çocuklardan biri zihinsel engelliydi.

Çocuklara cinsel istismarda bulunan 7 erkekten 5’i tutuklandı.

Çocuk istismarı olaylarının biri cami avlusunda, biri parkta, biri şehirlerarası otobüste, biri sokakta yaşandı. Bir erkek ailesini uyku spreyiyle etkisiz hale getirdiği bir kız çocuğunu kaçırdı. İki vakanın gerçekleştiği mekan haberlere yansımadı.

İstismarcıların yüzde 71’i çocukların tanımadığı erkeklerdi: 5 kız çocuğunu tanımadığı erkekler, birini sosyal medyadan tanıştığı bir erkek, birini büyü bozma bahanesiyle kandıran bir erkek istismar etti.

Çocukları cinsel olarak istismar eden erkeklerin yaşı 18 ila 74, istismara maruz kalan kız çocuklarının yaşları 4 ile 17 arasında değişti.

Medyaya yansıyan çocuk istismarı haberleri Adana (2), Afyon (1), Antalya (1), Bursa (1), Kütahya (1), Muğla’da (1) yaşandı.

Bölgelere göre

Temmuz’da toplam 68 erkek şiddeti, cinayet, cinayete teşebbüs, taciz, cinsel şiddet, tecavüz ve yaralama vakası basına yansıdı.

Bunların yüzde 21’i Akdeniz, yüzde 19’u Ege, yüzde 16’sı Marmara, yüzde %16’sı İç Anadolu, yüzde 15’i Karadeniz, yüzde 7’si Güneydoğu Anadolu, yüzde 4’ü Doğu Anadolu’da yaşandı