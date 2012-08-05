Temmuz ayında 110 işçi hayatını kaybetti

İşçi ölümlerinde temmuz ayında yeni bir rekor kırıldı. Türkiye genelinde toplam 110 işçi, önlenebilir iş kazaları sonucunda yaşamını yitirdi

Türkiye’deki işçi ölümleri hızla artıyor. Temmuz ayında yaşamını yitirenlerle birlikte bu yılın ilk yedi ayında iş kazalarında ölenlerin sayısı 479’a ulaştı.

Oktay Özilhan'ın Taraf'taki haberine göre; İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 2012 Temmuz Ayı İş Cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre geçen ay en az 110 işçi iş “kaza”larında can verdi. Mevsimlik tarım işçilerinin öldüğü trafik kazalarına dikkat çekilen raporda İstanbul’dan memleketleri Ağrı’ya dönen 14 garson-kominin öldüğü trafik kazası da hatırlatılarak şöyle denildi:

“Urfa ve Adana’da pamuk; Akdeniz’de ve Ege’de yaş sebze, meyve, üzüm, zeytin ve tütün; Marmara’da sebze, meyve ve fındık; Karadeniz’de fındık, çay ve tütün; İç Anadolu’da sebze toplayıcılığı özellikle mayıs ve ekim ayları arasında göç yollarında olan mevsimlik tarım işçilerinin uğrak yerleri. Ancak kapalı kasa kamyonetlerde veya traktörlerde yollara savrulan, tarım ilaçlarından veya yediği yemeklerden zehirlenen, barınma ve beslenme ihtiyacını tam olarak karşılayamadığı için kronik sağlık sorunları yaşayan ve eğitimden yoksun bırakılan (çocuklar) da aynı işçiler.”



Avrupa’da birinciyiz



Temmuz ayıyla birlikte sadece 2012 yılının yedi ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 479’a ulaştı. Meclis’in rakamlarına göre 2012 yılının ocak ayında 62, şubat ayında 42, mart ayında 50, nisan ayında 87, mayıs ayında 69 ve haziran ayında ise 59 işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Meclisi’nin rakamlarını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verileri de destekler nitelikte. SGK’ya göre Türkiye’de günde 172 iş kazası yaşanıyor ve her gün üç işçi ölüyor, beş işçi sakat kalıyor. Aynı verilere göre 2000-2012 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen iş kazalarında 12 bin 286 işçi öldü. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 82 ülkeden derlediği istatistiklere göre de işçi ölümlerinde Sadece El Salvador ve Cezayir Türkiye’yi geçti. Türkiye Avrupa’daki ölümlü iş kazalarında ise ilk sırayı aldı.