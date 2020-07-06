Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını, ödemelerin 6 ila 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade eden Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim."