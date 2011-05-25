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Temizlik yaparken eşini öldürdü!

Bağcılar’da Sebahat Yıldız (46), yatağın arkasındaki av tüfeğini çıkarırken yanlışlıkla eşini vurarak öldürdü...

25 Mayıs 2011 03:00

T24- Bağcılar’da Sebahat Yıldız (46), yatağın arkasındaki av tüfeğini çıkarırken yanlışlıkla eşini vurarak öldürdü. Bir çocuk annesi Sebahat Yıldız, gözyaşları içinde adliyeye götürüldü.

Bağcılar, İnönü Mahallesi’nde dün sabah meydana gelen olayda bir hastanede hizmetli olarak çalışan Hüseyin Yıldız, av tüfeği ile başından vurularak ölmüş bir şekilde bulundu. Evde sinir krizleri geçiren Hüseyin Yıldız’ın eşi Sebahat Yıldız polis tarafından gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği’nde durmadan ağlayan ve sinir krizleri geçiren Sebahat Yıldız, ortaokula giden kızını yolcu ettikten sonra temizlik yapmaya başladığını, bu sırada eşinin yattığı yatağın arkasında bulunan baba yadigarı tüfeği yerinden çıkarmak istediğini söyledi. Sebahat Yıldız, tüfeği bir eliyle çıkarmayı başaramayınca iki eliyle asılarak yatakla duvar arasından çıkarmaya çalıştığını, bu sırada silahın ateş aldığını söyledi. Eşi kanlar içinde kalan talihsiz kadının çığlık atarak komşularından yardım istediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Sebahat Yıldız av tüfeği ile adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi.


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