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TEMİZLİK YAPARKEN CANLARINDAN OLDULAR ADANA (A.A)

15 Eylül 2010 21:28

-TEMİZLİK YAPARKEN CANLARINDAN OLDULAR ADANA (A.A) - 15.09.2010 - Adana'da petrol ürünleri üretilen iş yerindeki boş tankı temizlerken zehirlenen 3 işçi öldü. Alınan bilgiye göre, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde, petrol ürünleri üreten bir iş yerinde, işçiler, temizlemek için boş tanka girdi. Bir süre sonra tanktaki kimyasal maddenin kokusundan etkilenen işçilerden Recep Savan (25), Abdulselam Akkuş (35), Mehmet Mesut Bağcı (40), Sinan Savan ile Yasin Altınbaş (22) zehirlendi. İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen CANKUR ekiplerinin yardımıyla tanktan çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerinden görüntü almak isteyen basın mensupları ile bazı itfaiye görevlilerine diğer işçiler tepki gösterdi. Zehirlenen işçilerden Recep Savan ile Abdulselam Akkuş, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, Yasin Altınbaş Yüreğir Başkent Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mehmet Mesut Bağcı ile Sinan Savan'ın hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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