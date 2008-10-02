Temizlik tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Şişli'de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Şişli Vali Konağı Caddesi 127 numarada bulunan Altın Başak Unlu Mamulleri'nde çalışan Metin Bektaş (38) ve arkadaşı Celil Balcı arasında iş yerinin temizlenmesiyle ilgili tartışma çıktı. kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Celil Balcı iş yeri arkadaşı Metin Bektaş'ı göğsünden tek kurşunla vurdu. Olayın ardından balcı silahıyla birlikte kaçarak uzaklaşırken işyerinde çalışan diğer işçiler polis ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca Bektaş hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis faili yakalamaya yönelik çalışma başlattı.





