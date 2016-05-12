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Sağlık

Temizlik takıntısı ölüme götürebilir

Uzmanlar, kimyasal temizlik malzemelerinden uzak durulması uyarısında bulunuyor

12 Mayıs 2016 23:01

Kimyasal temizlik malzemelerinin aşırı kullanımı ve titizlik bir araya gelince, sağlık açısından tehlike çanları çalmaya başlıyor. 

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fuat Kalyoncu, temizlik takıntısının ölüm tehlikesine bile yol açabileceğine dikkat çekti.

ntv.com.tr'nin haberine göre, özellikle havasız ortamda temizlik malzemelerine maruz kalınmaması gerektiğini belirten Kalyoncu, “Nemli bezle toz almak ve elektrikli süpürge aynı sonucu veriyor. Tuvalette ameliyat yapacak haliniz yok. Temizlik malzemelerini çok kullanıyoruz. Avrupa'da en çok kezzap, tuz ruhu, çamaşır suyu gibi temizlik maddelerini kullananlar bizim hanımlarımız. İstatistikler öyle gösteriyor” dedi.

 

Çocuklar için de tehlikeli

 

Kalyoncu, bazı alerjik rahatsızlıkların da aşırı titizliğe bağlı olabileceğini söyledi: “Özellikle astım ve alerjik hastalıkların hali vakti daha yerinde, daha imkanlı toplumlarda fazla olduğunu görüyoruz. Yani Afrika’daki insanlar çok daha basit, çok daha kötü ve yetersiz şartlarda yaşıyorlar ama astım, alerji gibi hastalıklar yönünden batıya göre rakamları daha düşük.”

Uzmanlara göre, antibakteriyel yaşam, çocuklar için de tehlikeli çünkü bakteri teması az olan çocuklarda bağışıklık sistemi yeteri kadar gelişmiyor.

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