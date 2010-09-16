-TEMİZLİK KOVASINA DÜŞEN BEBEK ÖLDÜ KONYA (A.A) - 15.09.2010 - Konya'da içinde su bulunan temizlik kovasının içine düşen 10 aylık bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre merkez Selçuklu ilçesi Barış Caddesi'ndeki Prestij Konutlarında yaşayan Sayılgan çiftinin 10 aylık bebekleri Mert, yürüteçle girdiği banyoda bulunan su dolu temizlik kovasının içine düştü. Annesi tarafından bulunan ve ambulansla Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan bebek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polisin soruşturması sürüyor.