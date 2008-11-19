Temiz su azalıyor

Asya-Pasifik Bölgesel Su Konferansı'nda konuşan Singapur Ulusal Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Wong Poh Poh, suyun akış şekillerini bozan, sellerin, kuraklığın ve fırtınaların şiddetini artıran küresel ısınmanın içme suyu bulma şansını azalttığını söyledi.



Wong, BM Hükümetlerarası İlkim Değişikliği Paneli'nde, 2 milyar kişinin 2050 yılı itibariyle temiz su elde etme sorunu yaşayacağı sonucuna ulaşıldığını hatırlatarak, bu sayının 2080 yılında 3.2 milyara ulaşmasının beklendiğini belirtti. 4 milyon kişinin yaşadığı Asya'nın su konusunda en kritik kıta olduğuna dikkati çeken Wong, özellikle yoğun nüfusa sahip Hindistan ve Çin'in temiz su kaynakları konusunda büyük sıkıntı yaşadığını kaydetti. Wong, ''suyun adil şekilde dağıtılmadığı Asya'da'' geniş alanlarda su sıkıntısı yaşandığını ve ilkim değişikliğinin bu sıkıntıyı daha da artıracağını söyledi.



Wong ve diğer konuşmacılar, kısa vadede, küresel ısınma ile mücadele ve su kaynaklarının korunması için hükümetlere Kyoto İklim Sözleşmesini imzalamaları çağrısında bulundu. Wong, uzun vadede ise hükümetlerin kıyı bölgelerini koruyacak altyapı inşa etmeleri, su havzalarının idaresini geliştirmeleri ve su kaynaklarının ulaşılabilirliği ve güvenilebilirliğini geliştirecek yeni teknolojiler edinmeleri gerektiğini belirtti.



Birleşmiş Milletler, 1997 yılında 183 devletin imzasıyla faaliyete geçen Kyoto Protokolünü yenileme kampanyası yürütüyor. Anlaşma mevcut haliyle 37 sanayi ülkesinin zararlı gaz emisyonunu düzenliyor. ABD, dünyanın en fazla sera gazı üreten ülkesi olmasına rağmen ekonomisine zarar vereceği gerekçesiyle planı reddetmişti. Çin ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı gelişmekte olan ülkeler ise gelişmelerini engelleyeceğini öne sürerek anlaşmayı kabul etmemişti.