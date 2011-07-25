-TEMİNATLARI YANDI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), elektrik dağıtım ihalelerini kazanan teklif sahiplerinin bugün saat 18.00 itibarıyla, ek geçici teminatları İdare'ye teslim etmediğini belirterek, söz konusu teklif sahiplerinin geçici teminatlarının irat kaydedileceğini ve Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarında yer alan bir sonraki teklif sahiplerine hisse satış sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacağını bildirdi. ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, elektrik dağıtım ihalelerinde en yüksek teklif veren teklif sahiplerinin, Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayını müteakip yazılı olarak sözleşmeye davet edildiği ve kendilerine Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması için 31 Mayıs 2011 tarihi mesai bitimine kadar süre verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, teklif sahiplerinden gelen ek süre talebine istinaden, ihalede teklif ettikleri bedelin yüzde 2'si oranında ek geçici teminatın, 30 Haziran 2011 tarihi saat 18.00'e kadar İdare'ye teslim edilmesi şartıyla 29 Ağustos 2011 tarihi saat 18.00'e kadar ek süre verileceği teklif sahiplerine bildirildiği kaydedildi. Teklif sahiplerinden gelen talepler dikkate alınarak bahse konu ek geçici teminatın İdareye teslim süresinini bugün saat 18.00'e kadar uzatıldığı ifade edilen açıklamada, ''Ancak, bugün saat 18.00 itibarıyla; teklif sahipleri tarafından ek geçici teminatlar İdaremize teslim edilmediğinden söz konusu teklif sahiplerinin geçici teminatları irat kaydedilerek, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlarında yer alan bir sonraki teklif sahiplerine Hisse Satış Sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacaktır'' denildi.