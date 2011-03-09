-TEM'İN ANKARA YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI DÜZCE (A.A) - 09.03.2011 - İstanbul-Ankara arasındaki TEM otoyolunun Ankara'ya gidiş istikameti Düzce kesiminde ulaşıma kapandı. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolunun Kaynaşlı Düzorman mevkisinde Ankara istikametine giden bir tırın makaslama yapması sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı. Yoldan çıkan tırın kurtarılması için çalışmalar sürerken yolun yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapalı kalacağı öğrenildi. Bir süre önce D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde de Ankara istikametinin ulaşıma kapatılması sonucu İstanbul ile Ankara arasındaki karayolu ulaşımı tamamen durdu. Yetkililer, TEM otoyolu ve D-100'ün ulaşıma kapanması nedeniyle her 2 yolun Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşmaya başladığını bildirdi. -BİLECİK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA- Bozüyük-İnegöl karayolunun 10. kilometresinde yaşanan tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar Bozüyük Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bölgesinde bekletiliyor. İnegöl istikametine doğru araç kuyruğu oluştu. Ayrıca, Bozüyük-Kütahya, Söğüt-Eskişehir ve Söğüt-Bozüyük karayollarında da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı, karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Trafik ekipleri de zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Bilecik genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerinde yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. -ALADAĞ-ADANA KARAYOLUNDA HEYELAN- Adana'nın Aladağ ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucunda Aladağ-Adana karayolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdüğü belirtildi. -BOLU'DA FACİAYA KIL PAYI- Bolu'da, karlı zeminde kayarak yoldan çıkan yolcu otobüsü, çarptığı ağaç sayesinde şarampole devrilmekten kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda, İstanbul'dan Ankara istikametine giden 71 DE 266 plakalı otobüs, Abant Kavşağı'nı 1 kilometre geçtikten sonra önünde seyreden 33 AYA 32 plakalı tankerin dönüş yapması sonrası yoldan çıkarak, yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Yolla ağaç arasında asılı kalan otobüste bulunan yolcular, otobüsün camını kırarak dışarı çıkabildi. Bu arada otobüste bulunan yolcular ve muavinler, kazaya neden olan tanker sürücüsünü tartaklamaya çalıştı. Araya olay yerinde bulunan diğer sürücülerin girmesi sonucu yolcular sakinleştirildi. Kar yağışı ve fırtına nedeniyle üşüyen yolcular, yol kenarında bulunan bir eve sığınarak ısınmaya çalıştı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.