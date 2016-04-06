Temel Kotil Uluslararası Havayolu Taşımacılığı Birliği başkanlık seçimini kaybetti

THY Genel Müdürü Temel Kotil, dünya havayolu trafiğinin yüzde 83'ünü kontrol eden 264 havayolu şirketinin üye olduğu Uluslararası Havayolu Taşımacıları Birliği (IATA) başkanlık seçimini kazanamadı. IATA Yönetim Kurulu, yeni başkan olarak Air France-KLM Havayolları CEO'su Alexandre de Juniac'ı seçti.

Bu yıl emekli olacak IATA'nın başkanı Tony Tyler'ın yerine uzun bir süredir THY'nin 11 yıldır genel müdürlüğünü yapan Temel Kotil'in adı geçiyordu. 2006'dan bu yana IATA'nın 32 kişilik yönetim kurulunda olan Temel Kotil, Alexandre de Juniac ile birlikte aday oldu. Tanıtımlarında 11 yılda THY'nin geldiği noktayı işaret eden Kotil, Ortadoğu ve Asyalı havayolu şirketlerinin yönetim kurulundaki üyelerinin desteğini aldı ancak Juniac'ı destekleyen Amerika ve Avrupa'daki şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin oyları, dengeyi değiştirdi ve Juniac başkan oldu.

Haziran ayında Dublin'de yapılacak IATA genel kurulunda Başkan Tony Tyler, Alexandra de Juniac'a görevi devredecek. Ağustos ayından itibaren de yeni başkan görevine başlayacak. 54 yaşındaki Alexandre de Juniac, uzun yıllar savunma sektöründe, ekonomi bakanlığında görev yaptı.

2011'de Air France-KLM Havayolları'nın CEO'luğuna getirildi. Kemer sıkma politikalarının mimarı oldan de Juniac sendika ile ciddi sorunlar yaşamıştı.