Karamollaoğlu'ndan, Saadet Partisi'nin 19. kuruluş yıl dönümü mesajı: Doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 19. kuruluş yıl dönümü için yayımladığı mesajda, "Bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından partisinin 19. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Saadet Partisi'nin siyaset anlayışı, günü kurtarmak değil geleceği toplumun faydası istikametinde şekillendirme gayreti, reel politik değil hakkın ölçü alınmasıdır. 19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz" denildi.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Önce ahlak ve maneviyat, üreterek kalkınma, şahsiyetli dış politika," diyerek yola çıktık ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Bugün aynı istikamette; düşmanlaştırma ve ötekileştirme değil, kardeşlik ve kucaklaşma, hak ve adalet, dürüstlük ve şeffaflık, fikir ve inanç hürriyeti ilkelerini tavizsiz bir şekilde savunuyoruz.

"Biz, Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı krizler ve badireler karşısında hakkı, adaleti ve bir arada yaşamayı reçete olarak tüm kesimlere sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Çünkü Saadet Partisi'nin siyaset anlayışı, günü kurtarmak değil geleceği toplumun faydası istikametinde şekillendirme gayreti, reel politik değil hakkın ölçü alınmasıdır. Bundan dolayı ülkemiz güzel günlere kavuşacaksa bu ancak Saadet Partisi'nin ortaya koyduğu ilkelerin hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Biz bu ülkenin geleceği için kelebeklerin kanat çırpışı misali çaba ve gayret göstermeye devam edeceğiz.

19 yıllık kutlu yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, yorulmadan, pes etmeden bu ülkenin kalkınması, milletimizin refahı ve huzurunun tesis edilmesi için doğru bildiğimiz ilkeler ışığında iktidara yürüyeceğiz. İnanıyorum ki bu anlayış ve hedeflerle; Saadet Partisi ülkemizin geleceğinin sigortası olmaya devam edecektir. Bu vesileyle merhum hocamız ve genel başkanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyor, Saadet Partisi'ne gönül veren herkesi kutluyorum."