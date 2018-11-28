Temel Karamollaoğlu: İttifak, kesinlikle gündemimizde yoktur

CHP lideri Kemal Kılıçdaorğlu ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İttifak kesinlikle gündemimizde yok" dedi. Kılıdçaorğlu'nun ziyaretinin bir ittifak talebiyle gerçekleşmediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Çok açık bir şekilde söyledik ki genel mahalli seçimler genel merkezlerin oluşturacağı ittifaklarla yapılacak seçimler değil. Daha önceden de ifade etmiştik. Genel seçimlerdeki ittifak adeta Anaysa'nın zorlamasıyla yapılmıştı" diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Tabii bizim iç politikadaki derdimiz başımızdan aşkın. Ekonomi kanayan bir yara. Enflasyon sürekli artıyor. Bazıları enflasyondaki artışı veya dolar kurundaki artışı dışarıdan birilerinin müdahalesiyle olduğunu zannediyorlar. Bunlar kullanılan bir politikanın sonuçları. Siz soğan fiyatlarını düşürünce enflasyon mu düşecek? Bunun bir mantığı yok. Onun için hükümet olaya farklı yaklaşıyor. Artık bu konu trajikomik bir hal aldı. Özellikle soğan lobisinin üzerine pervasızca gidiyor. Cumhurbaşkanı da bir açıklamada bulunmuş, 'Kim ne derse desin biz bu stokçuların üzerine gideceğiz' diye. Sayın cumhurbaşkanı afederseniz tuvalet kağıtlarını stoklayanların bile tepesine bineceğiz demiş. Ben bunun neresindne tutayım. Spekülasyon için değil, bir sene Türkiye'yi idare edecek. Hepsini stoklayacaksınız. Niye? Mevsim sonu çünkü. Bu mevsim bütün ürünlerin stoklandığı mevsimdir. Ambara konulan mal tahmin ettikleri gibi fiyatları artırmak için değildir, bir zaruretten doğar.

"Bilmiyorum ama arkadaşlar bir soğan lobisinin varlığını keşfetti. Diz çöktürmek için depo depo soğan arıyorlar. Bunun sonu nereye varır bilmiyorum ama. 30 ton bir yerde soğan yakalamışalr. Bunun değeri maksimum fiyatla satıldığında 150 bin lira eder. Bu para Türkiye'yi kurtaracaksa helal olsun. Ama şunu görmemiz icab eder 2018 bütçesinde dış borcumuz 9 milyar doları geçiyor. Net olarak söylememiz icabederse Türkiye'nin soğanlarla değil, soyanlarla ilgilenmesi gerekiyor, depocularla değil, repocularla mücadele etmesi gerekir.

"(Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı) Kendi iç işleri kendileri karar verirler. Başkanakanlık yapmış, şimdi Meclis başkanlığı yapmış bir kişi şimdi istanbul'a gider mi gitmez mi bilemiyorum. Onun bileceği bir iş.

"16 yıldır belli bir yere getiremediyseniz memelketi ya da geldiği yerden memnun değilseniz niye o makamda oturuyorsunuz?

"Ne yazık ki bugün ekonomimiz çok ciddi krizle karşı karşıya. Bu kriz dışarının üzerimizde oynadığı bir oyun mu? Bu bir oyunca bunun en büyük aktörü bugünkü iktidardır. 15 yıl Türkiye'yi idare edeceksiniz ve bu dönemde tarımca dışarıya bağlı kalacaksınız. Anadolu'nun boşalması kendiliğindne olan bir eşy dğeil. Eğer çiftçi çalışmasının ürününü elde demiyor, geçimini sağlayamıyorsa neden ekip biçmeye devam etsin? Neden tarım bu hale geldi? Bzim dışımzıdaki ülkeler, Amerika buğday ihraç ediyor. Yav Fransa, Rusya buğday ihraç ediyor. Nasıl oldu da buğday deposu olan Türkiye, her sene artan miktarsa ithalat yapar oldu?

"Görünürde köprüler, binaların yüskelmesi kimseyi aldatmasın. Bizim dış görünüşümüz başkalarına cazip gelebilri ama içeriden çürüyoruz yahu.

"Beyin göçü ücretlerle tersine döndürülecek bir olgu değildir. Düşünen, fikir üreten insanları cezaevine atarsanız onlar da ülkeyi terk ederler.

"Esas kaymak yiyenler değişti. Yeni kaymakçılar çıktı. O konuya çok girmek istemiyorum. Türkiye'de yatırım yapma kabiliyeti yapma imkânı olan kesin yatırımlarını dışarıya kaydırıyor. 150 milyar dolara yakın para çıktı. Bizim önemli gördüğümüz husus, imkaânı olanalr nasıl ki çiftçinin ve tarımın ayağa kalkmasını sitiyorsak, yatırım yapacak bu kesimin ülke için yatırım yapmasını istemeliyiz."