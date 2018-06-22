Temel Karamollaoğlu cevapladı: Messi mi, Ronaldo mu?

Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı. Karamollaoğlu'na "Messi mi Ronaldo mu?" sorusu da yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekşi Sözlük'e konuk oldu.

Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtlayan Saadet lideri Karamollaoğlu'na çok sayıda soru yöneltildi.

Saadet lideri Karamollaoğlu'na yöneltilen sorulardan biri de "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusu olurken Karamollaoğlu şu şekilde yanıt verdi:

"Kudüs meselesi gündeme geldiği zaman Ronaldo çok açık bir tavır sergiledi. Biz de Ronaldo'yu mitingimize davet ettik, bugün olsa yine ederiz. Messi'ye karşı bir tavrımız da yok tabii."