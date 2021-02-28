Temel Karamollaoğlu: 28 Şubat’ın ve o dönemin aktörlerinin bugün nasıl hatırlandıkları bir ibret vesikasıdır

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk siyaset tarihine ‘postmodern darbe' olarak geçen 28 Şubat'ın 24'üncü yıl dönümünde, "Milletimizin iradesine ve ülkemizin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi, 28 Şubat’ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıkları bir ibret vesikasıdır." dedi.

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"28 Şubat’ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." diyen Karamollaoğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Tarihimizde kara bir leke olarak yerini alan #28Şubat’ın üzerinden tam 24 yıl geçti.

Milletimizin iradesine ve ülkemizin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi, 28 Şubat’ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıkları bir ibret vesikasıdır.

Merhum Erbakan Hocamız ve bu demokrasi ve insan haklarını zedeleyen darbeye karşı onurlu ve dik duruş sergileyenler ise, bugün hayırla ve rahmetle yâd edilmektedir.

Bu anlamda; her dönem demokrasimize ve ülkemize darbe vurmak ve milletimizin sesini kısmak isteyenler için #28Şubat’tan çıkarılacak dersler vardır.

28 Şubat’ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün; 28 Şubat’ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."