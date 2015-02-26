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TEM'deki TIR parkında iki ceset bulundu!

Sapanca Kurtköy TIR Parkı'nda Emine Küçük ve Mustafa Bayrak bıçaklandıktan sonra silahla öldürüldü

26 Şubat 2015 11:46

TEM'deki Sapanca Kurtköy TIR Parkı'nda bıçaklandıktan sonra tabancayla öldürülen 32 yaşındaki Emine Küçük ile 28 yaşındaki Mustafa Bayrak'ın cesetleri bulundu.

Polise bu sabah saat 04.00 sıralarında TEM’in Ankara yönünde bulunan TIR parkında iki ceset bulunduğu ihbarı geldi. Söylenen yere giden polis ekibi, Emine Küçük ve Mustafa Bayrak’ın cesetleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Mustafa Bayrak’ın cesedinde kurşunun yanı sıra 14 bıçak yarası, Emine Küçük’ün cesedinde yine kurşun ve 2 bıçak yarası saptandı. Çifte cinayetin kurbanlarının bir başka yerde bıçaklandıktan sonra tabancayla ateş edilerek öldürüldükleri ve cesetlerinin getirilip TIR parkına atıldığı sanılıyor.

Aziz Güvener'in DHA’da yer alan haberine göre, Emine Küçük ve Mustafa Bayrak’ın cesetleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, katillerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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