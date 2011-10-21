-TEM'deki kazada ölü sayısı 9'a çıktı İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Mehmet Selim Karaismail yönetimindeki A1101EE plakalı bakır yüklü tır, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan tır, karşı şeride geçerek Ankara istikametine giden Gürkan Ataman'ın kullandığı 34 BJ 767 plakalı minibüse, Şeref Yılmaz idaresindeki 34 MBU 37 plakalı otomobile ve Önder Akpınar'ın kullandığı 34 GL 2618 plakalı otomobile çarptı. Tır, daha sonra Mehmet Şirin Yıldız yönetimindeki 41 KH 606 plakalı minibüse çarparak devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Kazada, Türk uyruklu Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen tır sürücüsü Karaismail, olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Mehmet Şirin Yıldız ile bu araçta bulunan 14 kişi, ağır yaralı olarak ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastaneleri ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralılardan Mehmet Şirin Yıldız, Necip Çelikkaya, Abdulbaki Çeliker, Mehmet Şefik Özüoral, Fuat Özüoral ve Turan Özsunar ile kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Ay, Atakan Çelikhası, Baran Çelikhası ve Cengiz Gül adlı yaralılar Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi de çevredeki özel hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla yol uzun süre kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.