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TEM'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI  İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2010 11:59

-TEM'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI  İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.  Seyrantepe Stadının önünde meydana gelen kazaya, Maşallah Yoldaş yönetimindeki 34 AZ 0013 plakalı servis minibüsü ile 2 araç karıştı.  Kazada, servis minibüsü sürücüsü Yoldaş hayatını kaybederken, yaralanan 11 kişi Şişli Etfal ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.  TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kaza, trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyruğu oluşurken, kazaya karışan minibüs ve diğer iki aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. 

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