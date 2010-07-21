-TEM'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI BOLU (A.A) - 21.07.2010 - Bolu'da 3'ü gurbetçi taşıyan toplam 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Alınan ilk bilgilere göre, TEM Otoyolu'nda İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan ve 3'ünün gurbetçi taşıdığı belirtilen 5 aracın Büyüksu Köprüsü Mevkisi'nde çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar içerisinde sıkışan 1 kişi olay yerine gelen Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bolu'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması için ekipler çalışma başlattı.