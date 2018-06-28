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TEM'DE YAN YOLU SU BASTI:  YOĞUNLUK YAŞANIYOR

- Yolu açmak için yapılan çalışmalar saatlerdir sürüyor Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)  İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu

28 Haziran 2018 12:30

- Yolu açmak için yapılan çalışmalar saatlerdir sürüyor

Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) 
İstanbul\'da gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış çeşitli ilçelerde su baskınlarına neden oldu. 
O yerlerden biri de TEM Mahmutbey yan yol oldu. Yolda su birikintisini tahliye çalışmaları sürüyor. Çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapalı.   Yan yol kapalı olunca TEM\'de Bağcılar istikametine ilerleyen araçlar yoğunluğa neden oldu. Yolda kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
Su biriken noktada çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.  Büyük oranda suyu tahliye eden ekiplerin temizlik çalışmalarının da tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yolu trafiğe açması bekleniyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Su birikintisinden görüntü 
-Ekiplerin çalışmaları
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar

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