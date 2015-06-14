TEM'deki kaza İstanbul trafiğini kilitledi

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde bir vinç ve üç aracın karıştığı zincirleme kazada, biri ağır 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyruğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluk haritası bazı bölgelerde yine kahverengiye döndü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Bir vinç ve üç aracın karıştığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Biri ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul Büyükşehgir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nin internet sayfasındaki trafik yoğunluk haritasındaki bazı bölgeler, kahverengiye; yani 'Çok yoğun' duruma döndü.

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