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Yaşam

TEM'de kaza: 8 ölü 5 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sekiz kişi öldü, beş kişi yaralandı.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sakarya'nın Erenler ilçesinde minibüsle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre minibüsteki sekiz kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolundaki kazada, Düzce yönünden İstanbul yönüne giden ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, 71 DN 107 plakalı TIR'ın 71 DS 697 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere minibüste bulunan sekiz kişi öldü, beş kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan cesetlerden yedisini çıkartırken minibüs sürücüsünün cesedinin çıkartılmasına çalışılıyor.

Kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.


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