TEM'de kağıt toplayan 3 kadın otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan, kağıt toplayıcısı üç kadına otomobil çarptı. Üç kadın da olay yerinde can verdi.

Kağıthane'de, O-2 Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına otomobil çarptı.

Kaza, 19.00 sıralarında, O-2 Otoyolu Seyrantepe Mevkii yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, kağıt ve hurda topladıkları öğrenilen Suna Nar, İkbal Uygaş ve Çiğdem Uygaş (40), O-2 Otoyolu'ndan, Ayazağa Cendere Caddesi üzerindeki evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Edirne yönüne doğru ilerleyen Hakan Ş.(30), kullandığı 34 KU 9754 plakalı otomobiliyle kadınlara çarptı. Kadınlar, çarpmanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyerlere doğru düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Zeki Günal ve Murat Deliklitaş’ın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, İkbal Uygaş ile Suna Nar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralandığı belirlenen Çiğdem Uygaş ise ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uygaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen kazazede yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hakan Ş., polis merkezine götürüldü.