TEM'de erkek cesedi bulundu

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde, parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Yetkililer, söz konusu kişinin birden çok aracın çarpması sonucu ölmüş olabileceğini tahmin ediyor.



TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Ankara istikametine seyir halindeki bir yolcu otobüsünün sürücüsü, TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi yol ayrımı mevkisinde yolun ortasında bir ceset görmesi üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, parçalanmış haldeki cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi.

Üzerinden Yusuf Esmer'e (24) ait ehliyet çıkan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi ve kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yetkililer, söz konusu kişinin birden çok aracın çarpması sonucu öldüğünün tahmin edildiğini bildirdi.