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TEM’de durdurulan otomobilden cephanelik çıktı!

Aracından 20 otomatik tüfek, 1 Bixi silah, 8 el bombası ve çok sayıda mermi bulunan bir kişi gözaltına alındı

20 Mart 2015 22:11

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Şubesi ekipleri bir otomobilde yaptığı aramada, adeta cephanelik ele geçirdi.

TEM otoyolundan İstanbul yönüne giden otomobil, ekipler tarafından Gebze yakınlarında durduruldu. Doğan Haber Ajansı’ndan Mesut Işık’ın haberine göre, otomobilde arama yapan ekipler bagajda ve çeşitli bölmelere yerleştirilmiş Rusya yapımı 20 otomatik tüfek, 1 Rusya yapımı zırh delici Bixi silah, 8 el bombası ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak otomobilde bulunan 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen silah ve mühimmat Gebze ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM şubesinde uzmanlar tarafından incelenmeye alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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