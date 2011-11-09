-TEM'de dönüş yoğunluğu başladı BOLU (A.A) - 09.11.2011 - TEM otoyolunun Bolu Dağı kesiminde, dönüş yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı 22 ekip güzergahta tatilcilerin daha güvenli bir şekilde seyretmesi için çalışmalarını sürdürürken, otoyolun bazı kesimlerinde ise radar uygulaması yapılıyor. Dönüş trafiğinin başladığını ve akşam saatlerine doğru yoğunluğun artacağını belirten ekipler, güzergahlarda gerekli önlemlerin alındığını, zaman zaman meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebildiğini söyledi. Ankara-İstanbul yönünde yoğunluk yaşanırken, İstanbul-Ankara yönünde araçların normal seyrinde olduğu bildirildi.