TEM’de borç karanlığı

Karayolları yetkilileri, TEM Otoyolu’nun Edirne’den Düzce’ye kadar olan bölümünün büyük kısmında aydınlatma sisteminin elektriğinin borç nedeniyle kesildiğini bildirdi. Yetkililere göre aydınlatma, kazaları 1/4 oranında azaltıyor.



Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürü Haşim Keklik’in kuruma borçlu abonelerin bayramdan sonra elektriğinin kesileceğini duyurmasına rağmen elektrik ödeneği alamayan kurumlar, uygulamanın başlatılmasıyla zor durumda kaldı. Kuruma 30 milyon YTL borçlu olduğu öğrenilen Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyollar da kesintilerle birlikte kararmaya başladı.



TEM Otoyolu’nun Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü denetimindeki birçok noktasında elektriğin kesilmesi aydınlatma sistemlerini devre dışı bıraktı. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Silivri, Adapazarı ve Düzce mevkiinde yollar karanlıkta kaldı. Yetkililer, kesintilerin İstanbul ve İzmit’e de yaşanmasından endişe ettiklerini bildirdi.



Köprüler de ‘kararabilir’



17. Bölge Müdürlüğü’nün kuruma Ocak ayından bu yana 2 milyon 950 bin YTL borcu bulunduğunu ifade eden yetkililer, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinde de kesintilerin yaşanabileceğini dile getirdi. Boğaziçi Köprüsü’ndeki dekoratif aydınlatmanın da elektrik kesintisinden nasibini alacağını kaydeden yetkililer, “Ankara’da da bazı noktalarda kesintiler başladı. Böyle devam etmesi halinde tüm otoyollar karanlıkta kalacak. Kesintileri bekliyorduk. Ama otoyolların aydınlatma elektriğinin kesilmesi trafik güvenliğinin göz ardı edilmesi açısından bizi şaşırttı. Araştırmalara göre aydınlatma her 4 kazadan birini önlüyor” dedi.



Prof. Onaygil: Kaza sayısı artar



İstanbul Teknik Üniversitesi öğdretim üyesi ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Onaygil, yoldaki aydınlatmanın kesilmesi halinde kaza sayısının artacağını söyledi. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nca, gece trafik yoğunluğunun yüzde 50 azalmasına rağmen aydınlatma yapılmayan yolda kaza oranlarının iki kat arttığının belirlendiğini anlatan Onaygil, “Aydınlatma yol üzerindeki görülebilirlik için yapılıyor. Sistemin bir anda elektriğinin kesilmesi demek tüm bu özelliklerin ortadan kalkması demek. Kriminal suçlar açısından da önemli. Hayatınız ve güvenliğiniz tehlikede” dedi.





