TEM’de 5 araç kaza yaptı, trafik felç oldu

TEM Otoyolu İstoç mevkinde 5 aracın birbirine girmesi sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM otoyolu trafiği adeta felç oldu.

Posta’nın haberine göre, saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, yabancı plakalı bir otomobil aniden firen yapınca 5 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafik sıkışıklığı meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne istikametine 2 şerit trafiğe kapatılınca trafik Bayrampaşa'ya kadar uzadı.

Kazaya karışan sürücülerden Mümin Bahçıvan, “Öndeki sürücü durunca en arkadaki duramadı. Hepsi birbirine vurunca, ben de arada kaldım. 5 araç kazaya karıştı, yaralı yok. Ancak en arkadaki çok süratliydi" ifadelerini kullandı.