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Yaşam

TEM'de 30 araçlık zincirleme kaza

Tem otoyolunun İzmit mevkisinde yaklaşık 30 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında bir yolcu otobüsü, 14 TIR ve bir tanker var.

21 Mayıs 2014 01:11

TEM otoyolu İzmit mevkisinde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında meydana geldi.

TEM Otoyolu İzmit Bekirdere geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Otobüs ve TIR'ların da karıştığı kazada çok sayıda yaralı var. 

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bekirdere Rampası Ankara istikametinde meydana geldi. 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazaya yolcu otobüsü ve TIR'larda karıştı. Kazada çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ambulanslar, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları çevredeki hastanelere sevk ediyor. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine doğru İzmit Batı Turnikeleri ile Uzunçiftlik turnikeleri arası ulaşıma kapandı. Polis, TEM otoyolundaki trafik akışını batı turnikelerinden D-100 karayolu'na yönlendirdi. İlk yardım ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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