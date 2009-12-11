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Yaşam

TEM'de 2 şerit 1 haftalığına kapatılıyor

TEM Otoyolu'nun 2 şeridi, güneş kırıcı panellerin kaldırılma işlemi nedeniyle 14-22 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

11 Aralık 2009 02:00

T24 - TEM Otoyolu'nun 2 şeridi, güneş kırıcı panellerin kaldırılma işlemi nedeniyle 14-22 Aralık tarihleri arasında trafiğe kapatılacak.

Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, TEM Otoyolu (17+375 - 17+444 kilometreleri arası) Harp Akademileri Tünelleri girişindeki ışık kırıcı panellerin kaldırılma işlemine 14 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlanacağı belirtildi.

Çalışmaların, 22 Aralık Salı günü saat 06.00'da tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, çalışmaların belirlenen saatler arasında yapılacağı, diğer saatlerde trafiğin normal seyrinde devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nun (Kavacık-Mahmutbey ile Mahmutbey-Kavacık istikametleri) 2 şeridinin 23.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı, araç geçişinin diğer 2 şeritten yapılacağı bildirildi. Çalışma sırasında gerekli standart üstü geçici trafik işaretlemelerinin yapılacağı belirtilerek, sürücülerin alternatif yolları kullanması, yoldaki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi istendi.

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