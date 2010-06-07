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Yaşam

TEM'de 1 tır 5 otomobil kül oldu

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 tır ile üzerindeki Mercedes markalı 5 otomobil yanarak kül oldu.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - TEM Otoyolu'nda meydana gelen  trafik kazasında 1 tır ile üzerindeki Mercedes markalı 5 otomobil yanarak kül oldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu'nun Edirne'den İstanbul'a gidiş yönü itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Bulgaristan uyruklu Doğanko Patkow, 7 otomobilin bulunduğu tırla Edirne'den İstanbul'a giderken TEM Otoyolu'nun Babaeski mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yanmaya başlayan tırdan atlayarak uzaklaşan sürücü, telefonla yetkililerden yardım istedi. Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Tır ve üzerindeki sıfır kilometre 5 otomobil yandı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

İlk olarak kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne'den İstanbul'a gidiş yönü Babaeski'den itibaren trafiğe kapandı. Ancak, trafiğe kapatılan TEM Otoyolu itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu trafiğe açıldı.

 
 

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