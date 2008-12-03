Temayül, birşeyler ama!..

AKP, büyükşehir belediye başkan adaylarını belirlemek için bugün kurulan seçim sandıklarıyla temayül yoklaması yaparken, AKP Genel Sekreteri Şahin, temayül yoklamasının bazen yüzde yüz, bazen de yüzde 10 etki yapacağını söyledi. Şahin, "Temayül herşey demek değil, hiç birşey demek de değil" dedi.



AKP, İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu partili büyükşehir belediye başkanlarından kimlerle yola devam edeceğini belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.



Büyükşehirlere bağlı metropol ilçelerdeki partili belediye başkan adaylarını da kapsayacak ’temayül yoklamaları’nda bakanlar, milletvekilleri, parti ve örgüt yöneticileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile mahalle temsilcileri oy kullandı. AKP, 14 Aralık Pazar günü de partili il belediye başkanları için yine sandık kuracak.



Halkın eğilimine göre



Bu yoklamalar, halkın eğilimlerinin belirleneceği anketlerle de desteklenecek. Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın belediye başkanlarıyla ilgili ’performans’ değerlendirmeleri de dikkate alınacak. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın da bu elemelerden geçip adaylığı yeniden kesinleşen belediye başkanlarını cuma günü basın toplantısıyla kamuoyuna ilan etmesi bekleniyor.



Şahin, Demirel gibi konuştu



Temayül yoklaması yapılan illerden biri de Bursa'ydı. Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret İş Merkezi'nde düzenlenen ve AKP Genel Sekreteri Şahin'in de katıldığı etkinlikte, parti teşkilatı mensuplarının belediye başkan adaylarıyla ilgili görüşleri alındı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdris Naim Şahin, temayül yoklamasına ilişkin şunları söyledi: "Yeri gelir yüzde 100 etkiler, yeri gelir yüzde 10 etkiler. Bu her şey demek değil, hiçbir şey demek de değil. Kamuoyu yoklaması bunun bir başka ayağıdır. İlimizin milletvekillerinin görüşleri bir başka yanıdır. İl başkanlığımızın, il yönetim kurulu üyelerimizin gerektiğinde bire bir verebilecekleri sözlü görüşler bir başka yanıdır. Partimizin dışındaki kaynaklardan, kurumlardan alacağımız bilgiler bir başka yanıdır. Bir başka yanı da basının değerlendirmeleridir. Yani bu çok bilinmeyenli bir denklemdir. Biz bunu çöze çöze tek bilinmeyene ulaşacağız."



Temayül yoklamasının yapıldığı bir başka önemli kent de Ankara oldu. AKP Ankara İl Başkanlığı, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin "mevcut başkanları" için temayül yoklaması yaptı.

Altınpark, ANFA Expo Center'da yapılan temayül yoklamasında, 1057 partili, kurulan 14 sandıkta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in performansı için, yaklaşık 3900 partili de 17 sandıkta mevcut ilçe belediye başkanları için temayül yoklamasına katıldı.



Büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları için ayrı ayrı olan yoklama pusulasında; "Belediye başkanının çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?","Belediye başkanı hakkında nasıl bir kanaate sahipsiniz?", "Belediye başkanının halkla ilişkilerini nasıl buluyorsunuz?" ve "Belediye başkanlarının teşkilatla ilişkilerini nasıl buluyorsunuz?" soruları yöneltildi. Partililer, bu soruların karşılığında yer alan üç şıktan tercihte bulunarak temayül yoklamasına katıldı.



'Karayalçın'ın adaylığı bizi sevindirdi'



AKP Ankara İl Başkanı Halis Bilge, temayül yoklamasıyla ilgili, "Sayın Başbakanımız, biliyorsunuz teşkilata büyük değer veriyor. Buradan çıkacak sonuç önemlidir. Bu sonuç genel merkezce değerlendirilecek. Bugün burada aday adaylarını değil, mevcut belediye başkanlarının performanslarını değerlendiriyoruz. Daha sonra aday adayları ile ilgili de temayül yoklaması yapacağız. Ankara'da iyi olan kazansın. Teşkilatın istediği insanlar bu sandıktan

çıkacaktır. Murat Karayalçın'ın aday olması bizi sevindirdi. Karayalçın'ın bir şansı yok. Alacağı oy aşağı yukarı bellidir. Biz yine büyük farkla büyükşehir belediye başkanlığını kazanacağız" dedi.



'Gökçek önde götürür'



Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Seyfi Saltoğlu da "Bugünkü yoklama bir nevi önseçimdir. Çok olumlu görüyorum" diye konuştu. Saltoğlu, Melih Gökçek ve Turgut Altınok'un büyükşehir belediyesi için adaylıkları konusunda da "Bugünkü teşkilat yoklamasından ne çıkacağını Cuma günü göreceğiz. Bu, demokrasi açısından bir yarış olabilir ama kırmadan, dökmeden, hayli başarılı bir büyükşehir belediye başkanımızı da kırmayacak bir şekilde aday adayı olunabilir. Bunun takdirini de genel merkezimiz, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Başbakanımız, MYK üyeleri halkın önüne koymuş olduğu değerlendirmeye göre tayin eder. Ben bir değerlendirme yapacak olursam, tabii ki Melih Bey önde götürür" görüşünü ifade

etti.

